Азаров чекає позитивного результату переговорів з МВФ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров чекає позитивного результату переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок, 12 лютого, під час зустрічі з представниками компаній, що працюють в IT-галузі.

«Сьогоднішня розмова, що відбулася з керівником місії МВФ, також налаштовує нас на позитивний результат», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні і продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту.

Як повідомив журналістам 12 лютого прес-секретар прем'єр-міністра України М.Азарова Віталій Лук’яненко, сьогодні прем'єр-міністр провів зустріч з представниками місії, які відзначили прогрес у переговорному процесі.

“Представники місії відзначили помітний прогрес в обговоренні питань. Нині місія у Вашингтоні продовжить роботу на технічному рівні і готуватиме наступний раунд переговорів”, - сказав В.Лук’яненко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збирання технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою сподівається одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна й МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.