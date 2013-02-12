Прасолов: меморандум про співпрацю з МВФ буде готовий до підписання наприкінці березня

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов прогнозує, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом щодо надання кредиту буде готовий до підписання наприкінці березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок, 12 лютого, в коментарі журналістам.

Міністр також повідомив, що до кінця березня п.р. Україну відвідає технічна місія МВФ для обговорення низки питань.

«Я думаю, що зараз місія (що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого - УНІАН) повернеться до Вашингтона. Вона попрацює з тим матеріалом і з тими питаннями, які ми поставили перед місією. І я думаю, що через певний час, досить скоро, приїде ще одна технічна місія з деяких тем, які ми ще вирішили дообговорити. І потім, наскільки я зрозумів, очевидно в другій половині березня або до кінця березня, приїде ще місія, і ми просуватимемося більш підготовлено з обох боків до написання відповідного меморандуму і готуватимемо його до підписання», - сказав І.Прасолов.

Він також зазначив, що під час переговорів з місією МВФ, яка перебувала в Україні, було досягнуто певного «прогресу» з питання макропоказників.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збирання технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою сподівається одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

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