Прасолов сподівається, що Україна і ЄС знайдуть компроміс з питання митних зборів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов сподівається, що найближчим часом Україна і Європейський Союз знайдуть компроміс щодо питання перегляду митних зборів у рамках СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Сьогодні-завтра в Брюсселі відбуватимуться переговори про те, як ми працюватимемо у напрямку узгодження цієї 371-ї тарифної лінії... Я думаю, що ми знайдемо компроміс з Європейським Союзом і думаю, що у нас все буде нормально», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС найближчим часом мають намір домовитися про скорочення переліку позицій для подальших двосторонніх переговорів, які Київ заявив для перегляду імпортних мит при торгівлі з країнами СОТ.

Суть компромісу, який очікується досягти, полягає в тому, що сторони з переліку позицій визначать групу основних, і саме щодо неї почнуть безпосередньо переговори, повідомило УНІАН джерело в уряді.

Нагадаємо, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Впродовж 3-х місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім упродовж 2-х місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, що становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Президент Литви Даля Грібаускайте 6 лютого заявила, що ініціатива України щодо перегляду мит може стати перешкодою для підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ, яке очікується в листопаді 2013 р.

На переговори з перегляду мит одержано 32 заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.