Глава Міндоходів вивчить досвід Великобританії у сфері об'єднання податкової та митної служб

Глава Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко має намір найближчим часом відвідати Великобританію з метою вивчення досвіду об'єднання податкової та митної служб, який вважається найвдалішим і передовим у Європі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на результати зустрічі міністра Олександра Клименка з послом Великобританії в Україні Саймоном Смітом.

Як сказано в повідомленні міністерства, у рамках візиту О.Клименко вивчить досвід впровадження індивідуального підходу до податкового контролю, який базується на діалозі між відомством і платником, проведе консультації щодо транфертного ціноутворення, обговорить можливості оптимізації і перекваліфікації кадрового складу.

Окрему увагу делегація Міндоходов, сказано в повідомленні, надасть роботі британської інформаційної системи, яка є потужним інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків, а також проаналізує особливості цієї системи з метою впровадження її кращих досягнень в Україні.

У рамках візиту запланована зустріч міністра О.Клименко в керівництвом ЄБРР. Сторони, як передбачається, обговорять очікування інвесторів у сфері вдосконалення роботи податкової і митної системи, обговорять шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні та заходи, що вживаються українським урядом для підтримки і захисту прав інвесторів і бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Указом Президента України на базі Державної податкової та Державної митної служб було створено Міністерство податків і зборів, яке очолив О.Клименко. Концепція роботи нового міністерства зараз опрацьовується із залученням як співробітників двох служб, так і українських учених, а також міжнародних експертів.