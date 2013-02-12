Сума операцій з використанням платіжних карток у 2012 році зросла майже на 29%

Сума операцій з використанням платіжних карт у 2012 році зросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн, повідомляє Національний банк на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у 2012 році сума операцій з платіжними картами за безготівковими платежами зросла удвічі - до 91,58 млрд грн, з отримання готівки - на 22,7%, до 649,90 млрд грн. Кількість операцій з використанням платіжних карт зросла на 22,6% - до 1 073 млн шт., зокрема, за безготівковими платежами - на 62,6% - до 348 млн шт., з отримання готівки - на 9,7%, до 725 млн шт.

Кількість платіжних карт, емітованих українськими банками у 2012 році, зросла на 20,6%, або на 11 933 тис. шт., до 69 826 тис. шт. Зокрема, кількість активних карт (за якими проводяться транзакції) знизилася на 1 744 тис. шт. - до 33 106 тис. шт. Кількість утримувачів платіжних карт зросла на 9 160 тис. осіб - до 44 339 тис. осіб, кількість банкоматів - на 3 155 шт., до 36 152 шт. Загальна кількість платіжних терміналів за рік зросла на 39 184 шт. - до 162 724 шт., зокрема зросла кількість торгових терміналів - на 39 223 шт. - до 133 964, і скоротилася кількість банківських - на 39, до 28 760. Кількість імпринтерів скоротилася утричі - до 5 506 шт. Кількість банків - учасників карткових платіжних систем у 2012 році не змінилася, і становить 142.

Більшість випущених банками карт за видами носіїв інформації (94,4%) - карти з магнітною стрічкою. 75,6% карт, або 25 029 тис. шт., - з дебетовою функцією, 24,4%, або 8 077 тис. шт. - з кредитовою.

Лідерами за обсягом випущених карт і кількістю банкоматів є «ПриватБанк» (35,84 млн карт в обігу, 16,25 млн активних карт, 14 879 банкоматів), «Ощадбанк» (10,18 млн карт в обігу, 2,93 млн активних карт, 1 937 банкоматів) і «Райффайзен Банк Аваль» (4,04 млн карт в обігу, 2,85 млн активних карт, 3 423 банкомати).

У розрізі регіонів України найбільша кількість випущених платіжних карт припадає на Дніпропетровську область (12,0 млн шт. в обігу і 3,4 млн шт. активних карт), м. Київ (8,8 млн шт. в обігу і 4,4 млн шт. активних карт) і Донецьку область (6,3 млн шт. в обігу і 3,2 млн шт. активних карт).

Як повідомляв УНІАН, загальна сума операцій з платіжними картами в Україні в III кварталі 2012 року становила 198,481 млрд грн (у II кварталі - 177,182 млрд грн, у I кварталі - 151,128 млрд грн), зокрема обсяг безготівкових операцій становив 25,416 млрд грн, операцій зі зняття готівки - 173,065 млрд грн.