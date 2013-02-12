Банки у 2012 році скоротили обсяг простроченої заборгованості

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5%, або 6,772 млрд грн - до 72,52 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в 2011 році обсяг простроченої заборгованості за кредитами скоротився на 6,6%, або 5,559 млрд грн.

Також повідомляється, що частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у 2012 році скоротилася на 0,71 п.п. - до 8,89%.

У 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5%, або 9,99 млрд грн - до 815,327 млрд грн. При цьому в 2011 році обсяги кредитування зросли на 9,3%, або 70,3 млрд грн.

За інформацією Нацбанку, зниження в 2012 році обсягів наданих банками кредитів відбулося, в основному, за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4%, або 12,9 млрд грн - до 161,775 млрд грн. Водночас, обсяги кредитування юридичних осіб зросли на 4,9%, або 28,3 млрд грн - до 609,202 млрд грн.

У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6%, або 32,3 млрд грн - до 394,246 млрд грн проти зростання даного показника на 1,5%, або 6,4 млрд грн у 2011 році.

У 2012 році банки збільшили вкладення у цінні папери на 9,8%, або 8,62 млрд грн - до 96,34 млрд грн. Обсяги резервів під активні операції скоротилися на 10,5%, або 16,6 млрд грн - до 141,319 млрд грн проти зростання на 6,1% у 2011 році.

Зобов'язання банків у 2012 році зросли на 6,6%, або 59,08 млрд грн - до 957,872 млрд грн. При цьому кошти юридичних осіб зросли на 8,8%, або 16,34 млрд грн - до 202,550 млрд грн (з них строкові - 92,786 млр грн), кошти фізичних осіб - на 18,9%, або 57,798 млр грн - до 364,003 млрд грн (з них строкові - 289,129 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН,активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при цьому в структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Українські банки за підсумками 2012 року одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році .

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.