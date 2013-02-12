«Газпром» вводить принцип «транспортуй або плати» для незалежних виробників газу

Москва. «Газпром» хоче ввести принцип «транспортуй або плати» для незалежних газових виробників та їх контрагентів з метою підвищити їхню відповідальність за дотримання зобов'язань з використання російської газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії, «Газпром» активно взаємодіє з незалежними виробниками газу. З низкою із них діють контракти на закупівлю газу, його підземне зберігання. Основною послугою, яку «Газпром» надає незалежним виробникам, є транспортування їхнього газу по газотранспортній системі.

Компанія відзначає, що задовольняє всі заявки на доступ незалежних виробників до ГТС, за винятком випадків, коли це неможливо з технічних причин.

Основна з них - це обмежені можливості газотранспортної системи. На розвиток ГТС «Газпром» спрямовує значні зусилля: капітальні вкладення в об'єкти транспортування - пріоритет інвестиційної програми компанії. Водночас останніми роками спостерігається послідовне зростання обсягів транспортування газу незалежних виробників. Зокрема, якщо в 2010 році він становив 12,8% від загального обсягу транспортування, в 2011 році — 14,8%, то в 2012 році — 16,4%.

Повідомляється, що наразі нерідкісні випадки, коли споживачі укладають з незалежними виробниками газу договори на поставки газу в обсягах, вищих за свої потреби, і згодом відбирають менше газу. В результаті «зайвий» газ осідає в газотранспортній системі. Це утруднює можливості виконання заявок незалежних виробників на транспортування газу іншим покупцям. Зрештою, така ситуація стримує розвиток російського ринку газу, що передбачає гнучкість надання послуг з транспортування.

На думку «Газпрому», одним із ефективних заходів, що підвищують взаємну відповідальність постачальника і покупця, а також забезпечує виконання зобов'язань перед «Газпромом» за договорами транспортування газу, може стати створення системи комерційного балансування газу в ГТС.

«В основі такої системи — принцип «транспортуй або плати» для договорів на транспортування газу, і «бери або плати» для договорів на поставки. Вони діють у разі, якщо перевищуються допустимі відхилення продавців і споживачів від обсягів заявок на транспортування і купівлю газу», - говориться в повідомленні.

Впровадження такої системи стимулюватиме незалежних виробників газу і їх контрагентів дотримуватися режиму поставок і відбору газу. «Газпрому», у свою чергу, це дозволить максимально точно прогнозувати фізичні потоки газу по ГТС і, відповідно, з меншими витратами забезпечувати високу ефективність її роботи, впевнені в компанії.

Довідка УНІАН. У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду на поставки газу.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", що розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором.

Чинний контракт передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг: за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.

Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити за не менш як 41,6 мільярди кубометрів газу.

У січні 2013 року «Газпром» виставив «Нафтогазу» рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.