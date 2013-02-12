НБУ виключив із першої групи банків «ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк»

Національний банк України виключив з першої групи банків за обсягом активів на 1 січня 2013 року «ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк», повідомив регулятор на своєму офіційному сайті.

Згідно зі звітністю банків України на 1 січня 2013 року, розміщеною на сайті НБУ, до групи найбільших банків увійшли 15 банків з активами понад 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк» , «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Надра», «Сбербанк Росії», «УкрСиббанк», «Альфа-Банк», «Фінанси і кредит», «Укргазбанк».

«ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк» віднесені до другої групи банків, до якої входять 20 банків з активами від 5 до 20 млрд грн.

На 2013 рік Нацбанк змінив вимоги до розміру активів банків групи «найбільші», зберігши їх для інших груп. Зокрема, якщо в 2012 році для того, щоб банк потрапив у групу «найбільші», його активи повинні були перевищувати 15 млрд грн, у 2013 році - понад 20 млрд грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2013 року активи «Брокбізнесбанку» становили 16,928 млрд грн. Водночас активи "ОТП Банку" перевищували 20 млрд грн і на 1 січня досягли 20,315 млрд грн., але до групи «найбільші» банк все ж включений не був.

До складу цієї групи крім банків, що знаходяться там, включено «Банк 3/4», що раніше перебував у третій групі.

До третьої групи увійшли 25 банків, до четвертої - 115.

Довідка УНІАН. На 1 січня 2013 року 176 банків включені до державного реєстру банків України і мають державну ліцензію, у т.ч. 53 банки - з іноземним капіталом. На 1 січня п.р. активи банків становили 1127,2 млрд грн, зобов'язання - 957,9 млрд грн, капітал - 169,3 млрд грн. Чистий прибуток банківської системи за 2012 рік становив 4,9 млрд грн.