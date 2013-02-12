Висновки місії МВФ: "Перед Україною стоять серйозні виклики"

Економічне зростання України в 2013 році, за відсутності коригування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою у разі негативного розвитку подій.

Про це заявив глава місії Міжнародного валютного фонду, що завершила свою роботу в Україні, Крістофер Джарвіс. Текст заяви має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

“Перед Україною стоять серйозні виклики. У другій половині 2012 року в результаті погіршення умов торгівлі та невизначеності на світових фінансових ринках економічна активність різко загальмувалася. Крім того, в 2012 році різко зріс дефіцит рахунку поточних операцій і погіршився баланс фіскальних рахунків. Великий обсяг дотацій на газ і опалення для населення продовжує тиснути на бюджет України та її платіжний баланс. За відсутності коригування економічної політики, наш прогноз на 2013 рік припускає темпи економічного зростання на рівні до 1% і великий дефіцит рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою у разі негативного розвитку подій», - цитує представництво МВФ заяву К.Джарвіса.

Місія Міжнародного валютного фонду розраховує повернутися до Києва в березні для продовження дискусії щодо нової програми співробітництва.

“Ми досягли значного прогресу в досягненні взаєморозуміння з владою України щодо політики, яка забезпечить скорочення дефіциту бюджету і дефіциту рахунку поточних операцій, збільшення резервів, створення нових робочих місць і забезпечення загального економічного зростання. Проте важливі питання економічної політики залишаються відкритими. Ми розраховуємо повернутися до Києва в березні для продовження дискусії», - йдеться в заяві К.Джарвіса.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, що працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні та продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту.

12 лютого з представниками місії зустрівся прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час зустрічі сторони відзначили прогрес у переговорному процесі.