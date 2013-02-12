Місія МВФ розраховує повернутися до України в березні

Місія Міжнародного валютного фонду розраховує повернутися до Києва в березні для продовження дискусії щодо нової програми співробітництва. Про це сказано в заяві голови місії МВФ Крістофера Джарвіса, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Ми досягли значного прогресу в досягненні взаєморозуміння з владою України щодо політики, яка забезпечить скорочення дефіциту бюджету і дефіциту рахунку поточних операцій, збільшення резервів, створення нових робочих місць і забезпечення загального економічного зростання. Проте важливі питання економічної політики залишаються відкритими. Ми розраховуємо повернутися до Києва в березні для продовження дискусії», - йдеться в заяві К.Джарвіса.

Як повідомляв УНІАН,місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні і продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту. Разом з тим, голова місії МВФ спрогнозував, що економічне зростання України в 2013 році, за відсутності коректування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою в разі негативного розвитку подій.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна та МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.