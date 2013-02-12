Мінфін залучив 92 млн дол. на ОВДП-аукціоні 12 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 лютого, залучило до державного бюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 6 і 8 заявок, поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів, дохідність встановлена ​​на рівні 8,1%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними 1 заявку (на суму 50 млн грн) на гривневі папери з терміном обігу 1 рік, 1 заявку (обсягом 10 млн грн) на 3-річні гривневі ОВДП та 1 невелику заявку (обсягом 30 тис. дол. ) на 3-річні валютні держпапери.

Індексовані трирічні ОВДП інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 5 лютого залучив до держбюджету 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 12 лютого обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 199,142 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 114,898 млрд грн, у власності банків - 70,461 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.