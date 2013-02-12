Україна цього року очікує від ЄС 610 млн євро фінансової підтримки

У 2013 році Україна чекає одержати фінансову підтримку у розмірі 610 млн. євро в рамках співпраці з Європейським Союзом, повідомляє уряд України в проспекті емісії єврооблігацій, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з проспектом, вже завершено попередні переговори і підписано текст меморандуму про співпрацю, кредитну угоду на одержання позики в 610 млн. євро розроблено, вона узгоджується сторонами.

Фінансування буде надано для підтримки стабільності української економіки. Одержання позики очікується окремими траншами (100 млн. євро, 10 млн. євро, а також 2 транші по 250 млн. євро) строком на 5 років. Кожен транш буде одержано незалежно від оплати попереднього траншу за термінами виплати. Процентна ставка за окремими траншами встановлюватиметься за час користування коштами на підставі вартості фінансування ЄС для України. До видачі кожного траншу Єврокомісія разом з представниками МВФ оцінюватиме виконання реформ в Україні, передбачених у меморандумі про співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Києві працювали представники Європейського Союзу. Дискусії стосувалися пріоритетів на 2014-2017 роки, які є першою частиною наступного фінансового періоду ЄС. Національна програма допомоги Євросоюзу Україні на поточний період (2007-2013 роки) досягне приблизно 1 млрд євро.

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