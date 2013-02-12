Україна і Німеччина мають намір створити спільну торговельно-промислову палату (ТПП) для розширення торговельно-економічного партнерства, зміцнення співпраці ділових кіл двох країн, захисту німецьких інвесторів і залучення інвестицій в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тему створення українсько-німецької ТПП обговорили 11 лютого в Києві міністр економрозвитку України Ігор Прасолов і посол ФРН в Україні Крістоф Вайл.

"Уряд докладає значних зусиль до істотного покращення інвестиційного клімату в Україні», - відзначив І.Прасолов.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в поглибленні українсько-німецьких відносин, запозиченні німецького досвіду, новітніх технологій, збільшенні обсягів німецьких інвестицій, необхідних для реалізації початих в Україні реформ.

"Ми відкриті до діалогу і робитимемо все для зміцнення економічних, торгових і ділових відносин між нашими країнами", - сказав І.Прасолов.

У свою чергу, К.Вайл повідомив, що найближчим часом німецька сторона направить на розгляд проект відповідної угоди про початок діяльності українсько-німецької торговельно-промислової палати.

Він висловив упевненість, що робота українсько-німецької ТПП розпочнеться вже в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Німеччина наприкінці 2012 року мали намір вжити заходів для досягнення незабаром докризового рівня товарообігу близько 10 млрд євро.