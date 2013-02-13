Нелегальний відтік капіталу з Росії становив 211,5 млрд дол. за останні 18 років - GFI

Незаконний відтік капіталу з Росії становив як мінімум 211,5 млрд дол. з 1994 року (найраніші доступні дані щодо Росії) по 2011 рік, підрахували в дослідницькій організації Global Financial Integrity (GFI).

«У Росії серйозні проблеми з нелегальними фінансовими потоками, - заявив глава GFI Раймонд Бейкер. - Сотні мільярдів доларів, які могли бути витрачені на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру, втрачено. Водночас, понад півтрильйона доларів незаконно надійшли на територію Росії на фінансування злочинів та корупції».

Цифри нового дослідження, на перший погляд, розходяться з попередніми доповідями GFI. Зокрема, у доповіді 2011 року стверджувалося, що тільки з 2000 року по 2008 рік з Росії було вивезено 427 млрд дол. Це не помилка, а зміна системи підрахунку, пояснюють в організації.

Якщо використовувати систему підрахунку Світового банку, пише GFI, яка включає як декларований, так і недекларований відтік, виходить 782 млрд дол. нелегального відтоку капіталу за 1994-2011 роки.

Але ця цифра може включати певну кількість законних операцій. Скільки із задокументованих, але підозрілих операцій були таки легальними, GFI обіцяє підрахувати у наступній доповіді.

Нова система включає тільки «брудний» відтік, і він становить 211,5 млрд дол. Це ті гроші, які не проходять за жодними документами. «Цей відтік являє собою дохід від злочинів, корупції, ухилення від податків», - пояснюють автори доповіді.

Незаконний приплив капіталу водночасчас до Росії становив 552,9 млрд дол. Переважно це відмивання грошей під виглядом торгівлі. В останні роки (2009-2011) на перше місце і серед одержувачів, і серед джерел російських прямих іноземних інвестицій вийшов Кіпр. Лише в 2011 році Росія отримала від Кіпру 128,8 млрд дол. прямих інвестицій. Це в 5,6 раза більше, ніж ВВП Кіпру (23 млрд дол.). «Офіційні прямі іноземні інвестиції просто відображають кругообіг попередньо незаконно виведених з Росії на Кіпр коштів», - вважає автор дослідження Дев Кар. Він називає Кіпр головною пральнею російського криміналу.

Незаконні приплив і відплив капіталу забезпечують існування тіньового сектора економіки Росії. Тіньова економіка, яка включає контрабанду наркотиків, торгівлю зброєю і торгівлю людьми, оцінюється у 46% ВВП Росії за період дослідження.

І тіньовий сектор продукує все нові нелегальні фінансові потоки. Кар називає це «ефектом сніжної грудки», відповідно до якого тіньова економіка і незаконні потоки «продовжуватимуть рости дедалі швидшими темпами, поки цьому не завадять політичні заходи та інститути», передає Газета.RU.