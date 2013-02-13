Держборг Японії до кінця березня досягне рекордних 10,9 трлн дол. На кожного японця - 84 тис. дол.

Державний борг Японії до кінця поточного фінансового року, який закінчується 31 березня, становитиме 1,016 квадрильйона єн (10,9 трильйона доларів), повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство фінансів.

Наприкінці грудня минулого року борг перевищив рекордний рубіж в 997 трильйонів єн (10,7 трильйона доларів). Таким чином, у разі перерахунку на 127-мільйонне населення країни, борг кожного японця становить 7,8 мільйона єн (близько 84 тисяч доларів). Тільки за останній квартал 2012 року держборг виріс на 13 трильйонів єн (139 мільярдів доларів), передає РІА "Новости".

Уряд Сіндзо Абе, який прийшов до влади наприкінці минулого року, має намір оздоровити фінансовий стан країни і надати імпульс економіці. У новому фінансовому році уряд розраховує принаймні не збільшувати навантаження на друкарський верстат: емісія державних цінних паперів становитиме 42,85 трильйона єн (460 мільярдів доларів), що незначно менше за обсяги минулого року, коли емісія становила 44 трильйони єн (473 мільярдів доларів).

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