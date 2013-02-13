Статдані зі США можуть обвалити долар, велика також імовірність відкату пари USD/JPY - експерт

Імовірність відкату пари USD/JPY в район 92,30 найближчими днями досить велика, а пара GBP/USD усе ще слабка і різко реагує на розмови щодо інфляційного звіту та планів Банку Англії, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, 13 лютого дилема буде вирішено: якщо прогнози виявляться не настільки песимістичними, то пара GBP/USD здатна повернутися в район 1,58. Однак, якщо показники збігатимуться з очікуваннями ринку, можливий невеликий відкат вгору, не вище рівня 1,5720.

Важливою для ринку стане публікація звіту щодо роздрібних продажів США, оскільки може найбільш адекватно відобразити реакцію населення на підвищення податків, яке сталося з 1 січня поточного року. Якщо рівні виявляться нижче прогнозованих, то це викличе послаблення USD.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, на цьому тлі пара EUR/USD може зміцнитися біля позначки 1,3540 після прориву 1,35.