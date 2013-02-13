У Києві пограбовано відділення комерційного банку. За інформацію обіцяють винагороду

За корисну для слідства інформацію про вчорашній розбійний напад на банк у Києві гарантовано грошову винагороду.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління УМВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, 12 лютого було скоєно розбійний напад на відділення одного з комерційних банків столиці на вул. Кіквідзе. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій».

За будь-яку корисну інформацію від громадян, що допоможе слідству у розкритті цього злочину, банк гарантує грошову винагороду, підкреслили в ГУ МВС.

Як поінформували в міліції, за підозрою у скоєнні цього злочину розшукується чоловік за прикметами: вік 40-45 років, зріст 170-175 см, повної тілобудови, був одягнутий в пальто темно-синього кольору (довжиною до середини стегна), темні штани, на голові чорна в’язана шапка та темний в’язаний шарф. При собі мав чорну сумку з надписом «НР».

Усіх, кому відома будь-яка інформація про особу, що розшукується, міліція просить повідомляти за телефонами: 063-271-94-27; 063-276-51-14; 067-234-90-12; 280-61-18; 280-70-42 або «102».

Винагорода та конфіденційність гарантується, наголосили у ГУМВС.