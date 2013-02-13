Митниця пояснила, як можна перевозити через кордон банківські метали

У Київській регіональній митниці нагадують, що переміщення громадянами банківських металів через митний кордон дозволяється лише за умови письмового декларування митному органу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської регіональної митниці, до банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи найвищих проб відповідно до світових стандартів. Метали можуть бути у зливках та порошках, що мають сертифікат якості.

До банківських металів належать також монети з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж: для золота – 995, для срібла – 999, для платини і паладію – 999,5. Для іноземних монет з дорогоцінних металів проби мають бути не нижче ніж: для золота – 900, для срібла – 925, для платини та паладію – 999. Звертаємо увагу, що монети з вказаними пробами відносяться до банківських металів не залежно від того чи є вони засобом платежу на території України чи ні.

Також у митниці зазначають, що монети України з дорогоцінних металів з нижчими пробами переміщуються через митний кордон України згідно порядку, встановленому для переміщення готівки. Фізична особа (резидент та нерезидент) має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Фізична особа (резидент та нерезидент) має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів та за умови письмового декларування митному органу.

Ліцензію видає територіальне управління Національного банку за місцем проживання фізичної особи, повідомили у прес-службі Київської регіональної митниці.