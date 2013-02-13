Євро на відкритті міжбанку продовжує зростати

У середу, 13 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1085/8,1135 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2698/0,2702, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,9130/10,9215. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3451/53 (вівторок – 1,3374/76).

У вівторок, 12 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1075/8,1145, на 12:00 звузився спред 8,1090/8,1120. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1085/8,1120 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8415/10,8525, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8550/10,8630. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9000/10,9085.