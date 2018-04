«ПриватБанк» став лідером ринку банківського пенсійного обслуговування за підсумками 2012 року, і кожен п'ятий український пенсіонер отримує пенсію через його установи, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Як сказано у повідомленні, за допомогою пенсійних карток і рахунків «ПриватБанку» отримують пенсію 2,6 мільйона осіб, або кожен третій пенсіонер, який користується такими послугами банків (за даними Пенсійного фонду України, свою пенсію через банківські установи отримують 6,9 млн пенсіонерів, а загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить 13,6 млн осіб).

Згідно з повідомленням, найбільше клієнтів пенсійної програми «ПриватБанку» в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Пенсіонери є одними з найбільш активних користувачів банківських електронних сервісів - через інтернет-банк Приват24 оплачують рахунки понад 300 тисяч пенсіонерів, а регулярними платежами користується кожен третій пенсіонер - клієнт банку.

Як повідомляє банк, пенсійна карта або рахунок оформлюються безкоштовно, на залишок коштів нараховується дохід 10% річних. Оплата комунальних платежів, зняття готівки в банкоматах «Приватбанку», а з початку лютого - та інших банків, для пенсіонерів проводиться без стягнення комісії. Пенсіонери отримують знижки і бонуси в мережі партнерів банку «Бонус+» у разі розрахунків карткою в торгових точках та аптеках.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком країни за обсягом активів. На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн. Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» був визнаний найкращим українським банком та одним з найкращих банків світу. Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).