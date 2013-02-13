Брюссель. ЄС та США розпочинають переговори з уніфікації торговельних правил.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Президента США Барака Обами, Президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпоя та Президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу, розповсюдженій сьогодні.

“Ми, лідери Сполучених Штатів та Європейського Союзу, раді оголосити, що, базуючись на рекомендаціях робочої групи високого рівня ЄС-США з питань зайнятості та зростання..., Сполучені Штати та Європейський Союз ініціюватимуть внутрішні процедури, необхідні для початку переговорів про трансатлантичне торгівельне та інвестиційне партнерство”, - написано у заяві.

Мета такого партнерства, як уточнили у прес-службі Єврокомісії, полягає не лише у зменшенні торговельних тарифів та відкритті ринків інвестицій, послуг та державних закупівель, але й в уніфікації технічних стандартів.

Сторони очікують, що нова угода дасть можливість збільшити ВВП ЄС на 0,5%, а ВВП США на 0,4% до 2027 року.