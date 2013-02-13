Україна і Туркменістан мають намір відкрити свої торгові доми у столицях двох країн

Україна і Туркменістан мають намір відкрити свої торгові доми в столицях двох країн, заявив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм туркменським колегою.

"Сьогодні ми досягли домовленості про створення торгового дому України в Ашгабаті і торгового дому Туркменістану в Києві, які стануть важливим двостороннім механізмом у торговельно-економічній сфері", - сказав В.Янукович.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, рівень торгівлі та обсяг інвестицій між двома країнами повинен відповідати досягнутому високому рівню активності в політичній сфері і в цьому ж напрямку повинна працювати українсько-туркменська комісія з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович і Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов у середу проводять двосторонні переговори в Ашгабаді. Очікується, що також відбудуться переговори у розширеному складі.

До складу української делегації входять віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, міністр закордонних справ Леонід Кожара, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник та інші. Після переговорів сторони підпишуть низку двосторонніх документів.

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