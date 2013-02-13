Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1125/8,1165 грн/дол.

У середу, 13 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1085/8,1135, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1135/8,1170. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1125/8,1165 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2698/0,2702, на 12:00 ціни піднялися - 0,2701/05. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2700/04. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0400 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3451/53, а на 15:00 зросли до 1,3492/94.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9130/10,9215, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,9335/10,9420. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9590/10,9680.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1075/8,1145, на 12:00 звузився спред - 8,1090/8,1120. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1085/8,1120 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8415/10,8525, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8550/10,8630. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9000/10,9085.