Втрати від дій шахраїв у світі перевищують 3,5 трлн дол. на рік - дослідження

Загальна сума втрат від дій шахраїв у всьому світі перевищує 3,5 трлн дол. на рік. Про це повідомили УНІАН у компанії SAP, із посиланням на результати дослідження Асоціації фахівців із розслідування розкрадань і шахрайства (ACFE).

У повідомленні зазначається, що за даними дослідження ACFE, в якому взяли участь фахівці з 94 країн світу, в середньому втрати звичайної організації внаслідок шахрайських дій становлять до 5% її доходів на рік.

«Екстраполюючи ці дані на величину світового валового продукту за 2011 рік, можна говорити про те, що загальна сума втрат від дій шахраїв у всьому світі перевищує 3,5 трлн дол.», - йдеться в повідомленні.

До зловмисних дій належать нецільове використання активів організації або привласнення, а також нецільове використання ресурсів організації; корупція/хабарництво; махінації з фінансовою звітністю, а саме умисне викривлення або приховування інформації, що має бути достовірним чином відображена у фінансовій звітності організації. Окрім прямих фінансових втрат, зловживання співробітників можуть бути пов'язані з витоками або крадіжкою персональних даних, і призвести до репутаційних ризиків і порушень вимог чинного законодавства.

Згідно з повідомленням, зовнішні аудити дозволяють виявити в середньому лише 3% випадків шахрайства і не знижують втрат від зловживань. Внутрішні заходи, спрямовані на зниження ризиків шахрайства, є значно результативнішими. Відсутність внутрішнього контролю була найбільш часто згадуваним чинником у понад 35% випадків шахрайства.

Довідка УНІАН. SAP AG (Німеччина) - один зі світових лідерів на ринку корпоративних додатків. Світова виручка компанії SAP AG за МСФЗ у 2011 році становила 14,23 млрд євро. Компанія має представництва в Москві, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Алмати, Мінську й Києві, чисельність співробітників у СНД перевищила 800 осіб.