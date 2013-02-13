Бізнесмени закликають ВР відхилити законопроект про внутрішню торгівлю

Представники малого і середнього бізнесу закликають Верховну Раду не приймати законопроект про внутрішню торгівлю, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та схвалений урядом для подальшого розгляду в парламенті, і відкликати його для доопрацювання за участю зацікавлених сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву та звернення до влади озвучили під час прес-конференції в Києві керівники всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва», Координаційної ради з питань малого та середнього підприємництва, Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств, а також представники низки професійних об'єднань.

На думку підприємців, закон не тільки не встановлює паритету інтересів виробників, споживачів і торговців, але також містить безліч юридичних нестиковок і потенційних «лазівок» для розвитку корупції в торгівлі.

«Перш ніж ухвалювати цей закон, варто було б вивчити чужий досвід, наприклад тієї ж Росії, де з ухваленням аналогічного закону про внутрішню торгівлю ціни в супермаркетах зросли на 25%. Або, скажімо, досвід США, де великі торговельні мережі не мають права торгувати в невеликих містечках», - звернув увагу співголова Координаційної ради з питань малого та середнього підприємництва Володимир Левін, переконаний, що пропонована до ухвалення редакція законопроекту є прямим наступом на дрібні торгові точки і зрештою на споживачів.

Зі свого боку голова постійної комісії з питань торгівлі регіональної ради підприємців Києва Олександр Красовський висловив стурбованість, що ухвалення закону може залишити без роботи близько мільйона осіб по всій країні. За його словами, під ударом можуть опинитися підприємці, що працюють на ринках і в продуктових і продтоварних кіосках, правила роботи яких до кінця не визначені.

Народний депутат від опозиційної фракції партії «УДАР» Оксана Продан заявила, що закон, як інструмент організації торгівлі, повинен захищати інтереси споживача, а не змушувати виробника і торговця вирішувати свої фінансові труднощі за рахунок кінцевого покупця. Однак нинішня редакція законопроекту, на думку О.Продан, несе таку небезпеку.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховної Ради України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року. 8 лютого 2012 року представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко повідомив, що урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» буде розглянутий парламентом після доопрацювання. Наприкінці 2012 року у зв'язку з обранням нового складу парламенту уряд відкликав законопроект для доопрацювання та внесення для розгляду Верховною Радою нового скликання.

До того ж наприкінці січня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що необхідність прийняти закон про внутрішню торгівлю назріла давно. На думку глави уряду, на сьогодні в системі торгівлі є низка складнощів, які негативно відбиваються як на тих, хто надає торговельні послуги, так і на споживачах і товаровиробниках. Зокрема вдосконалення потребує система ціноутворення, розрахунків у форматі «виробник - реалізатор». Крім того, за словами прем'єра, необхідно уважно вивчити систему торгівлі через інтернет-магазини.