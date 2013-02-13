ЄБРР представить нову стратегію щодо Білорусі наприкінці лютого

Мінськ. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) буде готовий офіційно представити нову країнову стратегію щодо Білорусі наприкінці лютого 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам 13 лютого глава представництва ЄБРР у Мінську Френсіс Делей.

Він зазначив, що цього тижня ЄБРР завершив процедуру громадського обговорення цього документа.

«Ми отримали важливі коментарі від наших акціонерів та інших зацікавлених представників. Затверджену стратегію ми сподіваємося опублікувати наприкінці лютого», - сказав Ф.Делей.

Він зазначив, що в новій стратегії банк має намір підтримувати приватний сектор у Білорусі й здійснювати «фінансування в капітал великих компаній у всіх галузях економіки».

«ЄБРР бачить важливим завданням зміцнення співробітництва з білоруськими комбанками. Це також торгівля, фінанси й можлива робота в муніципальному секторі», - наголосив Ф.Делей.

Довідка УНІАН. Білорусь є членом Європейського банку реконструкції та розвитку з 1992 року. У республіці здійснюються три програми банку: програма ділових консультаційних послуг (BAS), програма розвитку підприємств (EGP), а також програма сприяння фінансуванню сталого розвитку енергетики в Білорусі із загальним бюджетом 50 млн дол.

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