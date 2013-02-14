На тлі негативних статданих з єврозони імовірно ослаблення пари EUR/USD - Forex club

Щодо пари EUR/USD інтерес у четвер, 14 лютого, представлятимуть дані по ВВП єврозони за 4 квартал, особливо враховуючи той факт, що і в другому, і в третьому кварталі показник залишався негативним. Передбачається скорочення темпів зростання на 0,4%, а якщо ще й Німеччина піднесе неприємний сюрприз, то це може зіпсувати настрій євро, відзначають аналітики FOREX CLUB.

На їхню думку, імовірний відкат пари EUR/USD в район 1,3380 з подальшою метою 1,3340.

GBP/USD залишається в негативному настрої. Сьогодні не планується релізів даних з Великобританії, тому каталізатором може стати лише динаміка валют-колег. Для пари рівень 1,5460 буде складним для проходження, але якщо пробій відбудеться, пара може спрямуватися в район травневого мінімуму 1,5267.