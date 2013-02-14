Кількість користувачів Єдиної бази податкових знань перевищила 1 млн осіб

Кількість користувачів, що звернулися за консультаційною допомогою до матеріалів Єдиної бази податкових знань веб-порталу Державної податкової служби України протягом 2012 року, становила понад 1 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, щомісячний показник звернень до бази зріс до 90 тис. Популярність ресурсу пояснюється тим, що він містить понад 17 тисяч відповідей на найбільш актуальні питання ведення бізнесу і звітності. Інформація оновлюється одразу ж після внесення змін до нормативно-правової бази, впровадження нових сервісів, затвердження нових бланків звітної документації. До послуг користувачів - зручний пошуковий механізм.

«Єдина база податкових знань дозволяє виключити непорозуміння між працівниками податкових органів та платниками податків, а уніфіковані консультації унеможливлюють суб'єктивне трактування і використання норм закону», - стверджують в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, зміна акцентів у роботі податкових органів від фіскальної складової до сервісної є одним із пріоритетів їхньої роботи на 2013 рік. Крім того, міністр Олександр Клименко неодноразово заявляв, що 2013 рік стане роком змін та подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків та викорінити корупцію в сфері сплати податків.