Торги на міжбанку четверга відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 14 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1145/8,1185 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2697/0,2701, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8620/10,8705. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3391/93 (середа — 1,3451/53).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1085/8,1135, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1135/8,1170. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1125/8,1165 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9130/10,9215, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9335/10,9420. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9590/10,9680.