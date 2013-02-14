Нацбанк відзначає зниження вартості гривневих кредитів

Національний банк України відзначає, що поліпшення ситуації з ліквідністю українських банків визначило зниження вартості кредитів у національній валюті.

Про це йдеться в коментарі заступника директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олександра Арсенюка, розміщеному на сайті НБУ.

О.Арсенюк повідомив, що поліпшенню ситуації з ліквідністю багато в чому сприяв приріст депозитів фізичних осіб, який спостерігається в останні кілька місяців.

«Третій місяць поспіль спостерігається прискорення темпів приросту депозитів населення, обсяг яких у січні цього року збільшився на 2,4%. Показово, що темпи приросту вкладів населення в національній грошовій одиниці були вдвічі більше порівняно з депозитами в іноземній валюті», - зазначив О.Арсенюк.

За його інформацією, середньоденний обсяг коррахунків банків у січні 2013 року збільшився до 27 млрд грн у порівнянні з 23 млрд грн у грудні і 20 млрд грн у листопаді минулого року.

«Збільшення ліквідності банків відповідним чином зумовлює зменшення вартості ресурсів в економіці. Зокрема середньозважена ставка за кредитами в національній валюті в січні зменшилася до 16,5%, тоді як в листопаді вона становила понад 23% річних», - наголосив О.Арсенюк.

Також він зазначив, що вищезазначене створює передумови для активізації процесів кредитування. Так збільшення обсягів кредитування в січні становило 0,4%. До того ж О.Арсенюк звернув увагу, що традиційно січень є місяцем порівняно низької ділової активності, зокрема в січні минулого року приріст кредитних вкладень був негативним.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5%, або 9,99 млрд грн, - до 815,327 млрд грн (у 2011 році зросли на 9,3%, або 70,3 млрд грн).

За даними Нацбанку, зниження у 2012 році обсягів наданих банками кредитів відбулося в основному за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4%, або 12,9 млрд грн, - до 161,775 млрд грн. Водночас обсяги кредитування юросіб зросли на 4,9%, або 28,3 млрд грн, - до 609,202 млрд грн.

У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6%, або 32,3 млрд грн, - до 394,246 млрд грн проти зростання даного показника на 1,5%, або 6,4 млрд грн, у 2011 році.