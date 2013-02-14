Купівля валюти населенням у січні скоротилася на 4,7%

Чиста купівля готівкової валюти населенням у січні 2013 року становила 200,6 млн дол., що на 4,7% менше показника грудня 2012 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,328 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,064 млрд дол, продали - на 1,264 млрд дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в січні збільшилися на 308,3 млн дол. і за станом на 1 лютого 2012 р. становили 22,760 млрд дол.

Також повідомляється, що в січні на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) Нацбанк продав 322,8 млн дол. (242 млн євро), а обсяг купівлі валюти становив 26,4 млн дол. (20 млн євро).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 0,4% і за станом на 1 лютого 2013 становили 24,652 млрд дол. США.

Золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол).