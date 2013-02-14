Монетарна база в Україні в січні зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%

Монетарна база в Україні в січні 2013 року зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«У січні традиційно для першого місяця року відбулося зменшення обсягу готівки поза банками на 2,6% - до 198,0 млрд грн, що разом зі зростанням коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України у 8,5 рази (до 4,1 млрд грн) призвело до зниження обсягу монетарної бази на 1,4% - до 251,7 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 0,8% - до 779,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Обсяг рефінансування банків Нацбанком у січні становив 3,7 млрд грн. Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 7,66% річних. Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 15,1 млрд грн, а їх середньозважена процентна ставка - 1,89%.

За інформацією Нацбанку, загальний обсяг залишків банківських депозитів у січні збільшився на 1,9% - до 578,9 млрд грн. «Це відбулося як за рахунок приросту коштів на депозитних рахунках фізичних осіб на 2,4% - до 374,5 млрд грн, так і юридичних осіб на 1,2% - до 204,4 млрд грн. Водночас приріст залишків у національній валюті на 8,2 млрд грн, або на 2,6%, був істотно вищий, ніж аналогічний показник в іноземній валюті, обсяги за якими збільшилися на 2,8 млрд грн, або на 1,1%», - повідомляє НБУ.

До того ж у Нацбанку відзначають, що розширення депозитної бази сприяло зростанню коррахунків банків, які за місяць збільшилися на 13% - до 27,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками на 1 лютого 2013 року згідно із встановленими нормативами, становив 19,4 млрд грн, з них на окремий рахунок в НБУ було перераховано 6,45 млрд грн.

«Загальний обсяг залишків за кредитами за місяць збільшився на 3,4 млрд грн, або на 0,4% - до 812,7 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими як юридичним, так і фізичним особам, зросли за місяць на 0,4% - до 628,8 млрд грн і 183,9 млрд грн, відповідно. У валютній структурі приросту залишків за кредитами переважали кошти, надані в національній валюті, їх обсяги в січні зросли на 2,9 млрд грн, або на 0,6%, тоді як в іноземній валюті - на 0,4 млрд грн, або на 0,1%», - зазначається в повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Довідка УНІАН. Монетарна база в Україні в грудні 2012 року зросла на 7,0%, з початку 2012 року – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, грошова маса – на 5,8%, з початку 2012 року – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% (зокрема в грудні 2011 р. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3% (зокрема в грудні 2011 р. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.