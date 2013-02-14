Найбільший банк України «ПриватБанк» розширює перелік видів діяльності на фондовому ринку згідно з рішенням акціонерів банку, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Як сказано в повідомленні, 12 лютого акціонери банку ухвалили рішення про розширення переліку видів діяльності на фондовому ринку у зв'язку із впровадженням нового виду і класифікації депозитарної діяльності згідно із Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонери банку затвердили відповідні зміни до статуту банку, зокрема до переліку видів депозитарної діяльності додано: депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність зберігача активів інститутів спільного інвестування, діяльність зберігача активів пенсійних фондів.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінустановою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано найкращим українським банком і одним з найкращих банків світу.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).