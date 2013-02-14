Нацбанк у січні купив ОВДП на 7,1 млрд грн

Обсяг придбаних Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики (за номінальною вартістю) у січні становив 7,1 млрд грн проти 7,7 млрд грн у грудні 2012 року (загалом за 2012 рік - 38,6 млрд грн), повідомляється на сайті НБУ .

Згідно з повідомленням, операції з продажу зі свого портфеля держоблігацій України в січні Нацбанк не проводив.

За інформацією НБУ, в січні від проведення ОВДП-аукціонів до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн і 929,7 млн дол. Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку в січні становила в національній валюті 12,80%, у доларах США - 7,82 %.

Також у Нацбанку повідомили, що в січні Міністерство фінансів України провело випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 2,5 млрд грн з прибутковістю 14,30% річних.

У НБУ наголосили, що погашення і виплата доходу за ОВДП минулого місяця проходили своєчасно і в повному обсязі і становили 2 млрд грн, зокрема основний борг - 0,8 млрд грн, виплата доходу - 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 14 лютого 2013 обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 199,162 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 114,898 млрд грн, у власності банків - 70,468 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.