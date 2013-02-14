У Білорусі ВВП у січні зріс на 3%

Мінськ. У Білорусі за підсумками січня 2013 року валовий внутрішній продукт (ВВП) досяг 41,648 трлн рублів (4,815 млрд дол. - УНІАН), що на 3,1% більше січня 2012 року.

Про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Згідно з повідомленням, виробництво промислової продукції в країні за перший місяць року збільшилося на 0,4% - до 51 трлн рублів (5,9 млрд дол.). Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі відвантаженої продукції становила 20,1%.

«Інвестиції в основний капітал у січні становили 7,722 трлн рублів (893 млн дол.), або 90,3% до аналогічного періоду минулого року», - відзначили в Белстаті.

Довідка УНІАН. За підсумками 2012 року ВВП у Білорусі зріс на 1,5% проти запланованих урядом 5-5,5%.

У 2011 році в порівнянні з 2010 роком приріст ВВП у Білорусі становив 5,5% при плані в 9-10%.