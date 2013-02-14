Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1235/8,1275 грн/дол.

У четвер, 14 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1145/8,1185, на 12:00 ціни зросли 8,1225/8,1265. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1235/8,1275 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2697/0,2701, на 12:00 ціни знизилися 0,2695/99. До закриття ціни досягли рівня 0,2694/98. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,1400 (+0.1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3391/93, а на 15:00 впали 1,3340/42. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8620/10,8705, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8310/10,8405. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8330/10,8425.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1085/8,1135, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1135/8,1170. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1125/8,1165 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9130/10,9215, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,9335/10,9420. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9590/10,9680.