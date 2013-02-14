Продажі золота у світі в 2012 році знизилися на 4% - до 4,4 тис. тонн

Варшава. Продаж золота в світі в натуральному виразі в 2012 році знизився, вперше за останні три роки, до 4,406 тис. тонн, що на 4% менше показників 2011 року.

Про це сказано в рапорті організації World Gold Council (WGC), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, підготовленим на базі даних Thompson Reuters, головною причиною зниження закупівель став менший попит з Індії, що впав у річному виразі на 12%.

Це падіння не змогли компенсувати навіть рекордні з 1964 року закупівлі золота Центральними банками, які минулого року купили понад 500 тонн цього металу.

Найбільше проданого минулого року золота використано для виробництва прикрас (понад 40% усього обсягу) і виробництва злитків і монет (майже третина).

Водночас WGC зазначає що в ціновому виразі обсяги продажів за рахунок вищої ціни золота в 2012 році збільшилися до рекордних 236,4 млрд дол.

Згідно з документом, минулого року середня ціна золота порівняно з 2011 роком зросла на 6% - до 1,669 дол. за унцію.

По даним на кінець 2012 року, найбільшими володарями золотих запасів у світі були США (8,1 тис. тонн), Німеччина (3,4 тис. тонн) і Міжнародний валютний фонд (2,8 тис. тонн).

Повідомляється, що Україна не ввійшла до числа сорока країн із найбільшими запасами золота, а серед її безпосередніх сусідів до рейтингу потрапили Росія (8-е місце з близько 960 тоннами), а також Румунія і Польща (34-е і 35-е місце з 104 і 103 тоннами).

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства Bloomberg, найбільший безпосередній сусід України - Російська Федерація за останнє десятиліття стала найбільшим покупцем золота в світі, купивши за цей час 570 тонн цього металу.

Довідка УНІАН. Низка аналітиків прогнозують значне подорожчання золота найближчими роками, яке може коштувати навіть декілька тисяч доларів за унцію, через знецінення паперових грошей, які масово друкують центральні банки для боротьби зі світовою фінансовою кризою.

Згідно з консенсус-прогнозом Bloomberg, до кінця 2013 року золото подорожчає до понад 1,8 тис. дол. за унцію з нинішніх близько 1,6 тис. дол.

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