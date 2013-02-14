BNP Paribas Group у 2012 році збільшила прибуток на 8%

BNP Paribas Group, материнська структура «УкрСиббанку», у 2012 році збільшила прибуток на 8% - до 6,553 млн євро, повідомляє група у прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з прес-релізом, 13 лютого на засіданні ради директорів BNP Paribas Group були представлені показники звітності за 2012 рік. Група отримала за підсумками року 6,553 млн євро чистого прибутку або на 8,3% більше показника попереднього року (6,050 млн євро) за рахунок диверсифікації бізнесу. Також у 2012 році група виконала план з адаптації до нових вимог щодо капіталу Basel ІІІ відповідно до заявленого графіком, і на 1 січня 2013 року співвідношення капіталу й активів під ризиком становить 9,9%. BNP Paribas підкреслює, що ці результати отримано на тлі нестабільного економічного середовища: рецесії економіки єврозони (падіння ВВП на 0,4%) і кризи на ринках капіталу. У відношенні європейсько-середземноморського регіону (до якого належить і Україна) група відзначає тенденцію стабільності продажів, зростання обсягів залучення депозитів і видачі кредитів, особливо, в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, «УкрСиббанк» у 2012 році отримав 65,187 млн грн прибутку проти 3,768 млрд грн збитку за 2011 рік.

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. На 1 січня 2013 активи банку становили 25,89 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 15,31 млрд грн, зобов'язання - 23,26 млрд грн, статутний капітал - 1,77 млрд грн, власний капітал - 2,63 млрд грн . Основними власниками банку є BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій банку) і ЄБРР (15% акцій).