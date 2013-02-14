Єврокомісія затвердила проект директиви про податок на фінансові трансакції для 11 країн ЄС

Брюссель. Європейська комісія затвердила проект директиви про податок на фінансові трансакції для 11 країн ЄС, які вирішили запровадити такий податок в себе.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийнято сьогодні.

У проекті директиви збережено практично всі основні положення, що містилися у запропонованому проекті для всіх країн-членів ЄС у вересні 2011 року. Незначні зміни стосуються лише територіальних обмежень застосування директиви.

Передбачається, що запровадження податку на фінансові трансакції в 11 країнах-членах Євросоюзу приведе до отримання прибутків в 30-35 млрд євро на рік.

Податок стосуватиметься всіх фінансових трансакцій і становитиме 0,1% для трансакцій з акціями та бондами та 0,01% для трансакцій з деривативами.

“Після сьогоднішніх пропозицій ми маємо все для того, щоб зробити можливим, щоб податок на фінансові трансакції став реальністю у ЄС”, - заявив комісар ЄС з питань оподаткування Альгірдас Шемета.

У січні цього року Рада міністрів ЄС дала згоду на посилену співпрацю між 11 країнами-членами з метою запровадження спільного податку на фінансові трансакції.

Механізм посиленого співробітництва передбачений в Угоді ЄС і визначає, що спільні правила можуть запроваджуватися для частини країн ЄС, але якщо їхня кількість становить не менше 9 і за згоди інших країн-членів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Європейська комісія схвалила проект податку на фінансові трансакції.

На думку Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, новий податок повинен стати загальноєвропейським, кошти від якого будуть спрямовуватися на фінансування бюджету ЄС. У жовтні 2012 року Єврокомісія підтримала введення податку на фінансові трансакції.