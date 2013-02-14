Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2012 році виріс до 15,8 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у 2012 році становило 15,848 млрд дол., що на 11,5% більше порівняно з 2011 роком (14,214 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у 2012 р. проти 2011 р. експорт товарів з України збільшився на 0,6% - до 68,810 млрд дол., імпорт на 2,5% - до 84,658 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,81 (за 2011 рік – 0,83).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 215 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, у 2010 році.