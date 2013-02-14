Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік зменшилося до 6,8 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками 2012 року зменшилося на 9,7% порівняно з 2011 роком і становило 6,821 млрд дол., йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2012 рік експорт послуг становив 13,528 млрд дол. або 98,1% по відношенню до 2011 року, обсяг імпорту становив 6,706 млрд дол. і зріс на 7,6%. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 230 країн світу. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (63%), а також різні ділові, професійні й технічні (14%) послуги. Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками 2012 року становили транспортні послуги - 25%, різні ділові, професійні й технічні послуги - 16%, а також фінансові послуги - 14%.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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