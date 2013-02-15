Чистий прибуток Commerzbank AG в 2012 року впав у 106 разів

Чистий прибуток Commerzbank AG, другого за величиною активів банку Німеччини, в 2012 році склав 6 мільйонів євро, що в 106 разів менше аналогічного показника річної давності, передає РІА "Новини" з посиланням на опублікований прес-реліз фінансової компанії.

Чистий процентний дохід банку знизився за рік на 17% - до 5,53 мільярда євро.

Істотне зниження прибутку пояснюється вирахуванням 268 млн євро у зв'язку з продажем українського банку «Форум», а також амортизацією за відкладеним податковим виплатах у розмірі 673 мільйонів євро.

Чистий дохід банківського гіганта від комісій за минулий рік склав 3,19 мільярда євро, що на 8,5% нижче аналогічного показника роком раніше.

При цьому операційний прибуток німецької кредитної організації в звітний період збільшилася в 2,4 рази - до 1,21 мільярда євро.

За підсумками четвертого кварталу минулого року Commerzbank отримав чистий збиток у розмірі 716 млн євро проти прибутку в 316 мільйонів євро за підсумками останніх трьох місяців 2011 року.

Чистий процентний дохід банку за квартал знизився на 13,6% в порівнянні з жовтнем-груднем 2011 року і склав 1,39 мільярда євро.

У прес-релізі також повідомляють, що до 2017 року Commerzbank планує скоротити свій штат на 4-6 тисяч осіб, що вже в першому кварталі 2013 року дозволить заощадити до 500 мільйонів євро.

Commerzbank AG, спочатку Commerz-und Disconto-Bank, був заснований в 1870 році в німецькому місті Гамбурзі шляхом злиття декількох невеликих приватних банківських підприємств. У 1905 році відбулося злиття Commerz-und Disconto-Bank та Berliner Bank, після чого штаб-квартира банку переїхала в столицю Німеччини Берлін. В остаточному підсумку Commerzbank AG влаштувався у Франкфурті-на-Майні.

Довідка УНІАН. 30 жовтня 2012 компанія «Смарт-холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум», який належав Commerzbank Auslandsbanken Holding AG.

Банк «Форум» (м. Київ) створений у 1994 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 9,249 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 6,141 млрд грн, зобов'язання – 7,771 млрд грн, статутний капітал – 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,478 млрд грн.

«Смарт-холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), будує глибоководний порт Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки. Основним бенефіціаром «Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.