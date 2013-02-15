Мінагропрод став головним розпорядником коштів на проведення земельної реформи

Кабінет Міністрів визначив Міністерство аграрної політики і продовольства України головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи, а Держземагентство — відповідальним виконавцем бюджетної програми і розпорядником коштів нижчого рівня.

Про це йдеться в постанові №106 від 13 лютого 2013 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» (№31 від 15 лютого).

Документ вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи.

Зокрема постанова уточнює, що кошти за цією програмою можуть направлятися на ведення і функціонування Державного земельного кадастру; проведення нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель; підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Також бюджетні кошти використовуються на надання громадянам визначених законодавством послуг з державної реєстрації земельних ділянок, на які до 2004 року видано державний акт на право власності або користування землею; погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла в попередні роки і бюджетні зобов'язання за якою зареєстровано в органах казначейства.

Згідно з постановою, розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держземагентства і одержувачем бюджетних коштів здійснює Мінагропром.

До того ж одержувачем бюджетних коштів може бути державне підприємство, що належить до сфери управління Держземагентства і виконує заходи щодо ведення і функціонування Держземкадастру.

Як повідомляв УНІАН, постановою №129 від 9 березня 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи, збереження, відтворення і забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм визначалося Державне агентство земельних ресурсів, яке розподіляло бюджетні кошти.