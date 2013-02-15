Міндоходів прогнозує зростання малого бізнесу на 20%

Вдосконалення спрощеної системи оподаткування зумовить зростання кількості індивідуальних підприємств у 2013 році мінімум на 20%, повідомили УНІАН у Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році чисельність індивідуальних підприємств зросла з 1,05 млн осіб до 1,3 млн осіб. До того ж податкові нововведення збільшать цей показник, впевнені у міністерстві.

У Міндоходів нагадали, що в 2013 році ставки єдиного податку для платників 5-ї групи знижені - до 5% з 7% і для 6-ї групи - до 7% з 10%. Платники 2-ї групи подаватимуть звітність раз на рік, а не щоквартально.

«Запрацювали нові сервіси для «спрощенців». Зокрема заяви про перехід на спрощену систему приймаються відтепер в електронному вигляді. Крім того, протягом звітного періоду дозволено міняти групу оподаткування та ставку податку», - сказано в повідомленні Міндоходів.

У ньому ж вказується, що на стадії розробки перебуває ще один інноваційний сервіс: незабаром підприємці зможуть вести книгу обліку доходів в електронному вигляді. Причому сервіс, як передбачається, матиме функцію автоматичного формування звіту.

«Поки прогнози виправдовуються: підприємців побільшало, а обсяг єдиного податку, що сплачується до місцевих бюджетів, - зріс. Зокрема в 2013 році ця категорія платників перерахувала до казни 456,4 млн грн, що вдвічі більше показника початку 2012 року», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%. Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».

За даними податкових органів, найпопулярнішою залишається друга група оподаткування, в якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% від загальної кількості «спрощенців».

З 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становить 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати. Отже, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ї групи і 229,4 грн для платників податків 2-ї групи.