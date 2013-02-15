Обсяг відшкодування ПДВ столичним підприємцям у січні зріс на 14%

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) столичним підприємцям у січні 2013 року зріс на 14%, або 30 млн грн, у порівнянні з січнем 2012 року - до 244 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на главу відомства Ірину Носачову.

За її словами, 26 суб'єктів підприємництва отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Обсяг таких відшкодувань становив 74 млн грн, що на 64 млн грн більше, ніж у січні 2012 року.

Водночас податківці зазначили, що уважно стежать за правомірністю заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість. Зокрема в січні обсяг незаконно заявленого до відшкодування ПДВ становив майже 30 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань з податку на додану вартість столичним підприємцям у 2012 році зріс на 1,494 млрд грн і становив 3,585 млрд грн. Кількість платників податку на додану вартість у Києві в 2012 році становила понад 15 тисяч, що в 2,3 рази більше показника 2011 року (6,4 тис. суб'єктів підприємництва) і становить 26% від загальної кількості платників ПДВ по Україні (58 тис. суб'єктів підприємницької діяльності).

До того ж загалом по країні обсяг відшкодувань з ПДВ у 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше минулорічного показника.

За словами глави Міністерства доходів і зборів України Олександра Клименка, ліквідація застосовуваних для ухилення від сплати ПДВ схем призвела до зростання зборів цього податку минулого року на 15,4% при очікуваному номінальному зростанні ВВП на 6,3%.