Янукович очікує зростання економіки України, хоча "у багатьох країнах прогнозується рецесія"

В Україні за підсумками 2013 року очікується збереження економічного зростання на тлі рецесії в багатьох інших країнах. Таку думку висловив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю аналітичному журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», створеному в співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети «Сегодня», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«В Україні за підсумками року очікується збереження економічного зростання, тоді як у багатьох країнах прогнозується рецесія. Ми сподіваємося на збереження позитивних тенденцій у 2013 році, незважаючи на всі можливі зовнішні виклики», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що держава шукає захисні механізми для вітчизняної економіки. Зокрема велика увага приділяється забезпеченню стабільності ситуації в макрофінансовій сфері.

Важливим чинником мінімізації негативних наслідків світової кризи для України Президент назвав зростання внутрішнього попиту і підвищення стійкості економіки держави до зовнішніх ризиків шляхом стимулювання ділової активності, запровадження реформ.

«Міжнародний досвід і насамперед досвід наших найближчих сусідів, свідчить про те, що стабільні темпи зростання може забезпечити лише модернізована економіка», - зазначив В. Янукович.

Президент наголосив, що подальше просування реформ, їх стимулюючий вплив на темпи економічного розвитку дозволяє прогнозувати темпи зростання реального ВВП у 2013 році на рівні 3,4%.

Крім того, для стимулювання своєї економічної активності, починаючи з 2011 року, Україна проводить послідовну політику зниження податкового навантаження на суб'єкти господарювання.

За словами В.Януковича, зниження в Україні ставки податку на прибуток на два відсоткових пункти дає змогу більш ніж на 5 млрд грн на рік збільшити кошти, що залишаються у розпорядженні підприємств.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2013 рік, номінальний ВВП у 2013 р. повинен становити 1,576 трлн гривень, зростання ВВП – 3,4%.

На думку прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в 2013 році вдасться забезпечити зростання валового внутрішнього продукту в країні на 3%.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.