Податкова переходить на посилений режим роботи

Міністерство доходів і зборів України, до складу якого входить Державна податкова служба України, має намір посилити роботу консультаційних служб для платників податків на час проведення деклараційної кампанії, зазначається у повідомленні Міндоходів, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, усі питання щодо заповнення декларації про доходи платники податків можуть задати у контакт-центрі Інформаційно-довідкового департаменту ДПСУ щодня з 8.00 до 20.00 (окрім суботи та неділі) за телефоном 0-800-501-007; у центрах обслуговування платників податків, де громадяни і суб'єкти господарювання одержують великий набір адміністративних і консультаційних послуг, а також безпосередньо в податковій інспекції.

При цьому сервісні центри вже працюють за спеціальним режимом. Туди декларації про доходи можна подавати, зокрема, у вихідні дні і вечірні години.

Адреси, телефони і необхідна нормативна база, включаючи зразок декларації і консультаційні роз'яснення, також розміщені на субсайтах регіональних органів ДПСУ у розділі «Декларування громадянами майнового стану і доходів» і у друкованих ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

При цьому міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював намір показати приклад і особисто подати декларацію про доходи.

Нагадаємо також, що на 1 липня 2012 року в органи ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані у 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав працювати у травні 2012 року.

При цьому у 2012 році висловлювалися припущення, що кампанія із загального декларування доходів може бути введена в Україні вже у 2014 році. Проте у Міндоходів неодноразово заявляли, що будь-які ініціативи з введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості і експертів.