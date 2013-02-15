Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 15 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1295/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2696/0,2700, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,8425/10,8565. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3329/31 (четвер — 1,3391/93).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1145/8,1185, на 12:00 ціни зросли - 8,1225/8,1265. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень: 8,1235/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8620/10,8705, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,8310/10,8405. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8330/10,8425.