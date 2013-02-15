Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році зріс на 36%

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2012 року становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.

Імпорт товарів і послуг в Україну торік зріс до 91,364 млрд дол. (у 2011 році - 88,843 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 84,658 млрд дол. (у 2011 році - 82,608 млрд дол.), імпорт послуг - 6,706 млрд дол. (у 2011 році - 6,235 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України минулого року зріс до 82,337 млрд дол. (у 2011 році - 82,186 млрд дол.). До того ж експорт товарів становив 68,810 млрд дол. (у 2011 році - 68,394 млрд дол.), експорт послуг - 13,528 млрд дол. (у 2011 році - 13,792 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,657 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.