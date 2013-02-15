Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році перевищив 9 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти дефіциту у розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2012 року становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно у 2011 році.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,657 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.